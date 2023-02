DJ MARKETWATCH: Bank Of America corta recomendação das ações do Deutsche Bank

(DJ Bolsa)-- Analistas do Bank of America cortaram a recomendação do Deutsche Bank para underperform face a neutral, embora o preço-alvo tenha sido elevado para EUR11,45 face a EUR10,50. Analistas liderados por Rohith Chandra-Rajan disseram que o Deutsche Bank vai ter dificuldades para melhorar a rentabilidade uma vez que o crescimento está altamente dependente do volume, custos do consumo e recursos de capital. O BofA vê um ímpeto mais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.