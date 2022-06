DJ MARKETWATCH: Bank of America sobe recomendação do Goldman Sachs

(DJ Bolsa)-- O Goldman Sachs Group Inc. sobe 1,8% depois de o analista do Bank of America Ebrahim H. Poonawala ter aumentado a recomendação do banco para comprar face a neutral, com base na perspetiva de que o Goldman vai oferecer um melhor valor relativamente aos rivais num cenário de aproximação de uma crise económica.

Poonawala aumentou também o preço-alvo do Goldman para $380 por ação face ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone