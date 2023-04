DJ MARKETWATCH: Bank of America supera previsões de lucro no 1T

(DJ Bolsa)-- As ações do Bank of America Corp. sobem cerca de 3% no pré-mercado, depois de o banco ter registado um lucro mais forte do que o esperado no primeiro trimestre.

O Bank of America reportou um aumento de 15% do lucro líquido para $8,2 mil milhões, ou $0,94 por ação, contra $7,1 mil milhões, ou $0,80 por ação, no mesmo trimestre do ano anterior.

