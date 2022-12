DJ MARKETWATCH: Bankman-Fried tirou $546M da Alameda para comprar posição na Robinhood - media

(DJ Bolsa)-- O fundador da FTX, Sam Bankman-Fried, ao lado do executivo Gary Wang, retirou no início deste ano mais de $546 milhões da Alameda Research, a firma de trading que Bankman-Fried controlava, para comprar uma participação de quase 8% na Robinhood Markets Inc., de acordo com documentos judiciais. As transações foram documentadas e detalhadas numa declaração que surgiu numa disputa no tribunal de insolvências dos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.