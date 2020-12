DJ MARKETWATCH: Bernstein sobe recomendação da Shell para outperform

(DJ Bolsa)-- A Royal Dutch Shell foi alvo de uma revisão em alta da recomendação para outperform face a market perform pela Bernstein Research revido ao ímpeto atrativo do cashflow. "Com o medo de um corte do dividendo no passado e com a subida surpresa do dividendo no 3T ainda a ressoar reexaminámos a narrativa do cashflow da Shell e pensamos que agora está demasiado positiva para ser ignorada. Retiramos agora o nosso desconto ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

