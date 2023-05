DJ MARKETWATCH: Biden diz que negociações sobre teto da dívida estão a progredir

(DJ Bolsa)-- O Presidente dos EUA, Joe Biden, fez uma breve atualização sobre as negociações do orçamento e do teto da dívida, dizendo que os negociadores estão a "fazer progressos" e que concordam que um default está fora de questão. Biden disse que teve várias conversas produtivas com o presidente da Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy. Também esta quinta-feira, McCarthy manifestou-se otimista ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.