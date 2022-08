DJ MARKETWATCH: Biden promulga diploma de $280mM para produção de chips

(DJ Bolsa)-- O Presidente dos EUA, Joe Biden, promulgou esta terça-feira uma lei bipartidária que destina $280 mil milhões à produção doméstica de semicondutores e investigação científica. A Câmara dos Representantes aprovou o diploma numa votação por 243-187 no mês passado, depois de o Senado ter aprovado a legislação com 64 votos a favor e 33 contra.

