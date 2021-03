DJ MARKETWATCH: Biden vai assinar diploma contra a Covid-19 esta quinta-feira

(DJ Bolsa)-- O Presidente dos EUA, Joe Biden, planeia assinar o diploma de estímulos de $1,9 biliões contra a Covid-19 esta quinta-feira, por volta das 1830 TMG. Biden tinha planeado anteriormente assinar o American Rescue Plan Act na sexta-feira. A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou o diploma na quarta-feira, depois da aprovação do Senado na semana passada.

-Por Victor Reklaitis