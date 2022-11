DJ MARKETWATCH: Bitcoin cai brevemente para mínimo de dois anos após colapso da FTX

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O preço da bitcoin caiu brevemente para um mínimo de dois anos esta sexta-feira, depois de a plataforma de transação de criptomoedas FTX ter anunciado um pedido de insolvência e o CEO da empresa, Sam Bankman-Fried, ter apresentado a sua demissão. A bitcoin caiu até $16.351,52, antes de recuperar para negociar há instantes a $16.841,1. A bitcoin perdeu cerca de 6,5% nas últimas 24 horas, de acordo com a Coindesk.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.