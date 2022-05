DJ MARKETWATCH: Bitcoin cai para mínimo de dois meses enquanto ações afundam

(DJ Bolsa)-- A Bitcoin afunda mais de 5% esta quinta-feira para o nível mais baixo desde 22 de fevereiro, num dia de fortes quedas nos mercados de ações. A criptomoeda recuou até um mínimo de $36.639 na sessão, de acordo com dados da CoinDesk. A moeda caía há instantes 5,4% para $36.930. O Dow Jones Industrial Average recua cerca de 1.012 pontos, ou 3%, de acordo com dados da FactSet. Os principais índices e os criptoativos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

