DJ MARKETWATCH: Bitcoin desce 7%; pode ter pior queda em mais de 2 meses

(DJ Bolsa)-- O preço da bitcoin cai acentuadamente esta sexta-feira, com a criptomoeda a descer 7% para $21.762. Os futuros da bitcoin estão a caminho da maior queda desde 13 de junho. Esta descida acompanha a de outros ativos de risco, incluindo o tecnológico Nasdaq 100, embora os criptoativos registem perdas mais fortes. A Ethereum também regista uma descida acentuada.

- Por Steve Goldstein