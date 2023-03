DJ MARKETWATCH: BNS fornecerá liquidez ao Credit Suisse se necessário

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Banco Nacional da Suíça, ou BNS, fornecerá liquidez ao Credit Suisse se necessário, disse o banco central esta quarta-feira, num comunicado em conjunto com a autoridade de supervisão de mercados financeiros da Suíça, ou FINMA. Os "problemas de certos bancos nos EUA não representam um risco direto de contágio para os mercados financeiros suíços", disseram o BNS e a FINMA. "Os rigorosos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.