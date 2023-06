DJ MARKETWATCH: Boeing cai 2% depois de detetar problema no 787 Dreamliner

(DJ Bolsa)- As ações da Boeing Co. descem 2% esta terça-feira depois de a empresa aeroespacial ter dito que detetou novos problemas com o 787 Dreamliner, de acordo com notícias. O defeito, que não é um receio de segurança aérea, está ligado a um encaixe do estabilizador e vai levar a empresa a inspecionar os aviões em inventário a aguardar pela entrega. A Boeing em identificou em abril um problema com outro modelo,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.