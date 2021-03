DJ MARKETWATCH: Boeing dispara após compra de 25 aviões 737 MAX pela United

(DJ Bolsa)-- As ações da Boeing Co. disparam 6% esta segunda-feira, superando todas as componentes do Dow Jones Industrial Average, depois de a United Airlines Holdings Inc. ter revelado que vai comprar mais 25 aviões Boeing 737 MAX.

As ações da construtora ganham $12,64, acrescentando 83 pontos ao Dow, que ganha 672 pontos.