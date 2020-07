DJ MARKETWATCH: Boeing dispara com notícias de início de voos de teste do 737 MAX

(DJ Bolsa)-- As ações da Boeing Co. ganham 5,8% no pré-mercado esta segunda-feira, liderando os ganhos do Dow Jones Industrial Average, depois de notícias que referem que os reguladores dos EUA se preparam para iniciar os voos de teste do 737 MAX. Citando fontes conhecedoras dos detalhes, a Associated Press reportou que os voos, que poderão ter início esta segunda-feira, deverão ser realizados durante três dias. Os 737 MAX estão suspensos há... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone