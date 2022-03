DJ MARKETWATCH: Boeing lidera perdas do Dow após acidente de 737 na China

(DJ Bolsa)-- A Boeing Co. está a pressionar o Dow Jones Industrial Average esta segunda-feira, com as ações da empresa a recuarem mais de 4% depois de um acidente com um Boeing 737 operado por uma companhia aérea chinesa.

As ações da Boeing lideram as quedas do índice, com uma perda de 4,2%. O DJIA recua 0,4%.