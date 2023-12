DJ MARKETWATCH: Boeing recebe encomenda de 40 aviões 737-8

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Boeing Co. disse esta terça-feira que recebeu uma encomenda por parte da empresa de aluguer irlandesa Avolon de 40 aviões 737-8 para expandir a sua frota para mais de 110 aviões. A Avolon já tinha encomendado 40 aviões 737-8 em junho. A frota da Avolon é composta por aviões 727-8 e 737-10. As ações da Boeing sobem 0,2% no pré-mercado e ganharam 30% este ano, enquanto o S&P 500 ganhou 20%.

