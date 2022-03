DJ MARKETWATCH: Boeing recebe encomenda de até 35 aviões 737 MAX

(DJ Bolsa)-- A Boeing Co. disse esta segunda-feira que recebeu uma encomenda de 20 aviões 737 MAX da nova companhia aérea caribenha Arajet. A encomenda do modelo 737-8-200 inclui opções para comprar mais 15 aviões. O primeiro avião, que foi alugado à Arajet pela Griffin Global Asset Management, foi entregue em março. As ações da Boeing descem 0,3%, depois de terem caído cerca de 12,7% este ano, enquanto o Dow ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

