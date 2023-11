DJ MARKETWATCH: Boeing sobe após encomenda de até 67 aviões da Ethiopian Airlines

(DJ Bolsa)-- A Boeing Co. e a Ethiopian Airlines disseram esta terça-feira que a companhia aérea chegou a acordo para uma encomenda inicial de 11 aviões 787 Dreamliner e 20 aeronaves 737 MAX ou até um máximo de 26 aparelhos 787 e 41 aviões 737 MAX, no que as empresas descrevem como a maior compra de sempre de aviões da Boeing na história de África. O CEO da Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, disse que a encomenda vai permitir ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.