DJ MARKETWATCH: Boeing sobe após receitas superarem expectativas

(DJ Bolsa)-- As aços da Boeing Co. ganham 3,1% no pré-mercado esta quarta-feira, depois de a empresa ter apresentado um prejuízo superior ao esperado, mas as receitas terem igualmente superado as expectativas. A empresa reiterou os alvos anuais para o free cash flow.

O prejuízo líquido diminuiu para $1,64 mil milhões, ou $2,70 por ação, face a $3,31 mil milhões, ou $5,49 por ação, no perí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.