DJ MARKETWATCH: BofA autoriza programa de recompra de ações de $2,9mM

(DJ Bolsa)-- As ações do Bank of America Corp. avançam 1,2% no pré-mercado esta terça-feira, depois de o banco ter dito que autorizou a recompra de $2,9 mil milhões de ações comuns até 31 de março.

O banco também anunciou um dividendo trimestral regular de $0,18 por ação, para ser pago a 26 de março aos acionistas registados até 5 de março.