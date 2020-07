DJ MARKETWATCH: BofA sobe preço-alvo da Apple com otimismo sobre serviços

(DJ Bolsa)-- O analista do Bank of America Wamsi Mohan subiu o preço-alvo das ações da Apple Inc. para $410 face a $390 esta quarta-feira, encorajado pelo forte crescimento sustentável das receitas do negócio de serviços da empresa.

Mohan cita os dados de terceiros que indicam que as receitas da App Store aumentaram cerca de 30% no trimestre de junho.