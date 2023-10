DJ MARKETWATCH: BP paga $100M por hardware de carregamento ultrarrápido da Tesla

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A BP Plc anunciou esta quinta-feira um acordo em que vai pagar $100 milhões à Tesla Inc. por unidades de carregamento ultrarrápido. O acordo vai ajudar a BP Pulse, a rede de carregamentos de veículos elétricos da petrolífera, a expandir a sua rede nos EUA. A BP notou que o negócio marca a primeira vez que o hardware de carregamento da Tesla será comprado para uma rede de carregamento de veículos elétricos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.