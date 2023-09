DJ MARKETWATCH: Brent supera $90; Arábia Saudita, Rússia vão manter cortes de produção

(DJ Bolsa)-- A Arábia Saudita vai prolongar o corte de produção de 1 milhão de barris por dia durante três meses até ao final de dezembro, disse a agência noticiosa oficial do país esta terça-feira, citando um responsável do ministério da Energia. A notícia refere que a produção saudita em outubro, novembro e dezembro será efetivamente de 9 milhões de barris por dia. A Rússia també... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.