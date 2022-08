DJ MARKETWATCH: Buscas nos escritórios JPMorgan Chase em Frankfurt

(DJ Bolsa)- Os escritórios da JPMorgan Chase & Co. em Frankfurt estão a ser alvo de buscas por parte de procuradores da Alemanha no âmbito de um escândalo fiscal de larga escala que já envolveu uma série de outros grandes bancos, noticia a Bloomberg esta quarta-feira.

O Bank of America Corp., a Morgan Stanley e vários bancos europeus, incluindo o Barclays Plc, já viram os seus escritórios em Frankfurt ...

