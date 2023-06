DJ MARKETWATCH: Casa Branca nega acordo nuclear provisório dos EUA com Irão

(DJ Bolsa)-- A Casa Branca desmentiu esta quinta-feira uma notícia que dizia que os EUA estariam perto de um acordo provisório com o Irão, em que o país reduziria o seu programa nuclear em troca de um alívio das sanções, avança a Reuters. "Esta notícia é falsa e enganadora", disse um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, citado pela Reuters. Os futuros do petróleo afundaram para ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.