DJ MARKETWATCH: Caterpillar afunda antes de relatório dos resultados do 3T

(DJ Bolsa)-- As ações da Caterpillar Inc. descem 4,1% esta segunda-feira, um dia antes de a empresa publicar os resultados do terceiro trimestre. As ações estão entre as que mais caem no Dow Jones Industrial Average, que perde 952 pontos, ou 3,3%. As ações perderam agora 4,7% desde que fecharam num máximo de 21 meses de $169,66 na quinta-feira. A empresa vai apresentar os resultados antes da abertura dos mercados na terç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

