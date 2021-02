DJ MARKETWATCH: Caterpillar dispara para novo recorde

(DJ Bolsa)-- As ações da Caterpillar Inc. sobem 3,8% para um máximo recorde esta sexta-feira, o suficiente para superar todas as ações em alta do Dow Jones Industrial Average.

Os ganhos de $7,51 nas ações da empresa acrescentam cerca de 49 pontos ao preço do Dow, representando quase metade dos ganhos de 101 pontos do Dow, ou uma subida de 0,3%.