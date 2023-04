DJ MARKETWATCH: Caterpillar regista lucro e receitas robustos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ações da Caterpillar Inc. sobem 3,3% no pré-mercado esta quinta-feira, depois de empresa reportar um lucro e receitas bastante robustos, devido à melhoria das margens, realização favorável dos preços e volume de vendas mais elevado.

O lucro líquido subiu para $1,94 mil milhões, ou $3,74 por ação, face a $1,54 mil milhões, ou $2,86 por ação, no perí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.