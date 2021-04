DJ MARKETWATCH: Chevron e Toyota formam parceria de larga escala no hidrogénio

(DJ Bolsa)-- Subsidiárias da Chevron Corp. e da Toyota Motor Corp. nos EUA anunciaram esta quarta-feira uma parceria para desenvolver operações de hidrogénio em larga escala e comercialmente viáveis.

As gigantes do setor do petróleo e automóvel vão trabalhar no desenvolvimento de uma economia do hidrogénio global através de prioridades estratégicas incluindo a colaboração com polí... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone