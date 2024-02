DJ MARKETWATCH: Chevron sobe após lucro superar estimativas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Chevron Corp. disse esta sexta-feira que o lucro líquido ascendeu a $2,3 mil milhões, ou $1,22 por ação, no quarto trimestre, menos que os $6,4 mil milhões ou $3,33 por ação, no período homólogo.

O lucro por ação ajustado foi de $3,45, mais que os $3,19 do consenso obtido pela FactSet.

As receitas desceram para $47,180 mil milhões, contra ...