DJ MARKETWATCH: Chevron sobe após lucros superarem expectativas

(DJ Bolsa)-- As ações da Chevron Corp. sobem 2,4% em direção a um máximo recorde no pré-mercado esta sexta-feira, depois de a petrolífera ter reportado lucros, receitas e fere cash flow acima do esperado no terceiro trimestre.

O lucro líquido disparou para $11,23 mil milhões, ou $5,78 por ação, contra $6,11 mil milhões, ou $3,19 por ação, no período homólogo. Excluindo ...