DJ MARKETWATCH: Cigna, Humana em discussões para possível meganegócio de fusão - WSJ

(DJ Bolsa)-- As prestadoras de cuidados de saúde Cigna Group e Humana Inc. estão em conversações de fusão num negócio em ações e dinheiro que poderá estar finalizado antes do final do ano, noticiou o The Wall Street Journal esta quarta-feira, citando fontes com conhecimento do assunto. O valor de mercado da Cigna está em cerca de $83 mil milhões, enquanto o valor da Humana está nos $62 mil milhões, ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.