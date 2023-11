DJ MARKETWATCH: Citi avança com cortes de empregos de 10% em algumas áreas - media

(DJ Bolsa)-- As ações do Citigroup Inc. descem 0,9% esta segunda-feira depois de a CNBC-TV ter noticiado que o banco vai despedir pelo menos 10% dos funcionários em alguns departamentos, no âmbito de um plano de reestruturação anunciado previamente pela CEO, Jane Fraser. O Citigroup tinha 238.000 funcionários a 30 de setembro, menos 2.000 do que no final de junho. Internamente, o esforço está a avançar com o nome ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.