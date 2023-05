DJ MARKETWATCH: Citi lança IPO do Banamex, retoma "nível modesto" de recompras

(DJ Bolsa)-- O Citigroup Inc. anunciou esta quarta-feira que vai lançar uma oferta pública inicial, ou IPO, das operações da banca de consumo e para pequenas e médias empresas no México. As ações do Citi recuam 1,6% no pré-mercado. O banco norte-americano disse que a empresa vai manter o nome de Banco Nacional de México, também conhecido como Banamex. A IPO segue-se à separação do negócio ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.