DJ MARKETWATCH: Citi prevê encargos "significativos" com fecho de divisão sul-coreana

(DJ Bolsa)-- O Citigroup disse esta segunda-feira que vai incorrer em encargos "significativos" com a descontinuação da sua unidade sul-coreana de banca de consumo, o Citibank Korea Inc., e que deve anunciar mais detalhes nos próximos quatro dias úteis. O banco disse que a decisão faz parte dos planos previamente anunciados de sair das franchises de consumo de 13 mercados na Ásia, Europa, Médio Oriente e África. Os ...

