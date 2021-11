DJ MARKETWATCH: Citigroup terá encargos de até $1,5mM com saída da Coreia do Sul

(DJ Bolsa)-- O Citigroup Inc. disse esta segunda-feira que vai ter encargos entre $1,2 mil milhões e $1,5 mil milhões com o plano anteriormente anunciado de saída da Coreia do Sul, segundo um documento. Os custos estão relacionados com as indemnizações por rescisão voluntária. "O Citi não espera reconhecer estes encargos todos de uma vez, mas ao longo do tempo durante o ano restante de 2021 e 2022, uma vez que as ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone