DJ MARKETWATCH: Coca-Cola aumenta dividendo em 2,4%

(DJ Bolsa)-- A Coca-Cola Co. disse esta quinta-feira que aumentou o dividendo já relativamente elevado em 2,4%, o 59º ano consecutivo em que o dividendo foi aumentado.

O novo dividendo trimestral de $0,42 por ação, acima dos $0,41, é pago dia 1 de abril aos acionistas nos registos até 15 de março.

As ações da empresa sobem 0,7%.