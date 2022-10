DJ MARKETWATCH: Coca-Cola bate previsões de lucro e receitas no 3T

(DJ Bolsa)-- As ações da Coca-Cola Co. sobem 2,6% no pré-mercado esta terça-feira, depois de a empresa ter superado as expectativas de lucro e receitas do terceiro trimestre, já que os aumentos de preços ajudaram a compensar a inflação dos custos.

O lucro líquido subiu para $2,83 mil milhões, ou $0,65 por ação, contra $2,47 mil milhões, ou $0,57 por ação, no mesmo perí... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.