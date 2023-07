DJ MARKETWATCH: Coca-Cola declara dividendo trimestral, nomeia administrador

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O conselho de administração da Coca-Cola Co. anunciou esta quarta-feira a nomeação de Thomas S. Gayner como administrador e declarou um dividendo trimestral. O novo administrador, CEO da holding financeira Markel Group Inc., vai integrar o conselho de administração com efeitos imediatos. A Coca-Cola também anunciou um dividendo trimestral regular de $0,46 por ação comum, pagável a 2 de outubro.

