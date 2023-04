DJ MARKETWATCH: Coca-Cola sobe após resultados, receitas superarem previsões

(DJ Bolsa)-- As ações da Coca-Cola Co. sobem 0,9% no pré-mercado para máximos de oito meses esta segunda-feira, depois de a empresa ter reportado lucros e receitas do primeiro trimestre acima do esperado. Ao mesmo tempo, a Coca-Cola manteve as projeções para o total do ano.

O lucro líquido por ação cresceu 12% para $0,72, ao passo que o lucro por ação ajustado subiu 5% para $0,68. O consenso ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.