DJ MARKETWATCH: Coca-Cola supera expectativas de lucros, receitas trimestrais

(DJ Bolsa)-- A Coca-Cola Co. sobe 1% esta quinta-feira no pré-mercado depois de ter reportado resultados do quarto trimestre que superaram as expectativas.

O lucro líquido de $2,414 mil milhões, ou $0,56 por ação, ficou acima dos $1,456 mil milhões, ou $0,34 por ação, do período homólogo. O EPS ajustado de $0,45 ultrapassou o consenso da FactSet de $0,41.