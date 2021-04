DJ MARKETWATCH: Comissão dos EUA reúne-se esta sexta-feira sobre a vacina da J&J

(DJ Bolsa)-- Uma comissão de aconselhamento dos Centros para a Prevenção e Controlo de Doenças dos EUA vai reunir-se uma segunda vez esta sexta-feira, 23 de abril, para discutir os raros receios sobre a segurança da vacina contra a Covid-19 da Johnson & Johnson. Dos 6,8 milhões de pessoas já vacinadas nos EUA com a vacina da J&J, seis mulheres foram hospitalizadas com graves coágulos no sangue depois da receberem a ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone