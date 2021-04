DJ MARKETWATCH: Comissão Europeia vai processar AstraZeneca devido a vacinas

(DJ Bolsa)--A Comissão Europeia e os respetivos Estados-membros vão processar a AstraZeneca, de acordo com um tweet de Stella Kyriakides, comissária europeia para a Saúde e Segurança Alimentar. A ação era esperada e tem como foco a subfornecimento das vacinas da Covid-19 da empresa ao bloco.

-Por Steve Goldstein