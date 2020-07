DJ MARKETWATCH: Conselheiro de segurança nacional de Trump contraiu o coronavírus

(DJ Bolsa)-- O conselheiro de segurança nacional dos EUA, Robert O'Brien, testou positivo para o coronavírus, de acordo com media norte-americanos. O responsável contraiu o vírus num encontro familiar e tem estado isolado em casa enquanto continua a liderar o Conselho de Segurança Nacional, efetuando a maior parte do trabalho por telefone, refere a Bloomberg News.

- Por Victor Reklaitis