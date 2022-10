DJ MARKETWATCH: Credit Suisse afunda 11% no arranque da sessão

(DJ Bolsa)-- As ações do Credit Suisse afundam 11% no início da sessão desta segunda-feira, depois de um fim de semana de notícias pouco positivas sobre a saúde financeira do banco após uma subida dos credit default swaps na sexta-feira. O CEO Ulrich Koerner enviou um memorando interno na sexta-feira que dizia que o desempenho das ações não reflete o capital e a liquidez do banco. O banco planeia anunciar um plano ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.