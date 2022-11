DJ MARKETWATCH: Dados do BofA indicam abrandamento do consumo nos EUA

(DJ Bolsa)-- O Bank of America Institute disse esta quinta-feira que o consumo privado discricionário por agregado familiar subiu 2,9% em outubro, face a uma subida de 3,2% em setembro. A despesa geral com cartões de crédito e débito subiu 8% em termos homólogos. A despesa total por agregado com cartões subiu 3,1%, face a um ganho homólogo de 4,4% em setembro. Os agregados com rendimentos anuais médios de $50.000 a $125.000 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.