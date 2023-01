DJ MARKETWATCH: Deutsche Bank corta recomendações do JPM, Bank of America

(DJ Bolsa)-- O analista do Deutsche Bank Matt O'Connor cortou a recomendação esta sexta-feira das ações do Bank of America Corp. e J.P.Morgan Chase & Co. para manter face a comprar. O preço-alvo do Bank of America foi cortado para $36 por ação face a $45 e o preço-alvo do JPMorgan para $145 por ação face a $155. "É tentador ser mais otimista tendo em conta que as ações estão já... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.