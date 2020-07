DJ MARKETWATCH: Deutsche Bank paga multa de $150M por negócios com Jeffrey Epstein

(DJ Bolsa)-- O Deutsche Bank AG concordou em pagar uma multa de $150 milhões por falhas significativas de conformidade nos negócios que efetuou com Jeffrey Epstein.

O acordo é a primeira ação de penalização aplicada por um órgão regulador contra uma instituição financeira pela forma como lidou com Epstein, de acordo com o Departamento de Serviços Financeiros do Estado de Nova Iorque, ou DFS.

