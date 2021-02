DJ MARKETWATCH: DOE sobe previsão dos preços do WTI e do Brent

(DJ Bolsa)-- O Departamento de Energia dos EUA, ou DOE, aumentou as previsões para 2021 e 2022 dos preços do WTI e do Brent num relatório publicado esta terça-feira.

O DOE fixou a previsão do preço do WTI para 2021 em $50,21, 1% acima do outlook de janeiro, e aumentou a previsão de 2022 em 3,5% para $51,56.